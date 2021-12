L’arresto di Ferrero e lo zero di Sheva, l’autunno da incubo delle genovesi (Di martedì 7 dicembre 2021) Genova si risveglia nel baratro dopo L’arresto di Ferrero e con un Grifone mai così ai minimi termini sotto la gestione Shevchenko L’incubo blucerchiato si materializza in un lunedì mattina che al peggio lo si pensava dedicato a inchiodare D’Aversa sulla graticola: L’arresto di Massimo Ferrero sconvolge invece una città mai così vicina al baratro in questo infuocato autunno. L’ormai ex Presidente della Sampdoria esce dalla scena calcistica per entrare nel tunnel dei procedimenti penali. Sia chiaro, non una novità per Er Viperetta tra crac, bancarotte fraudolente e patteggiamenti vari nel passato. Evidentemente però, il punto di non ritorno è arrivato. E per quanto il club doriano non sia toccato dalle indagini, è inevitabile porsi delle domande su quali conseguenze ci saranno a breve ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Genova si risveglia nel baratro dopodie con un Grifone mai così ai minimi termini sotto la gestione Shevchenko L’blucerchiato si materializza in un lunedì mattina che al peggio lo si pensava dedicato a inchiodare D’Aversa sulla graticola:di Massimosconvolge invece una città mai così vicina al baratro in questo infuocato autunno. L’ormai ex Presidente della Sampdoria esce dalla scena calcistica per entrare nel tunnel dei procedimenti penali. Sia chiaro, non una novità per Er Viperetta tra crac, bancarotte fraudolente e patteggiamenti vari nel passato. Evidentemente però, il punto di non ritorno è arrivato. E per quanto il club doriano non sia toccato dalle indagini, è inevitabile porsidomande su quali conseguenze ci saranno a breve ...

