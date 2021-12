Iniziato il vertice virtuale tra Biden e Putin

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iniziato vertice

E' cominciato il summit virtuale tra i presidenti americano Joe Biden e russo Vladimir Putin. Lo riferiscono le agenzie russe. L'incontro "durerà quanto deve durare", ha precisato il portavoce del ...Mosca, 07 dic 16:16 - E'ilin videoconferenza fra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo statunitense Joe Biden durante il quali è prevista...Joe Biden parla con Vladimir Putin dalla Situation room: via al vertice virtuale dalla sala operativa ultra sicura nei sotterranei della West Wing dove l'amministrazione Usa pilota tutti ...I penultimi round del campionato GT3 e dell’Endurance VRT portano al successo nuovi protagonisti e aumentano l’hype per il gran finale Una delle settimane più intense per i ragazzi del VRT. Il quinto ...