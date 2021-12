Incontro Biden - Putin | Cremlino | chiesto lo stop dell' espansione della Nato a Est

(Di martedì 7 dicembre 2021) Vladimire Joe'hanno convenuto d'incaricare i loro rappresentanti di impegnarsi in consultazioni sostanziali sulle questioni delicate' affrontate nel corsoa loro conversazione, come ...

Vladimir Putin e Joe'hanno convenuto d'incaricare i loro rappresentanti di impegnarsi in consultazioni sostanziali sulle questioni delicate' affrontate nel corso della loro conversazione, come ad esempio la ...: 'Spero in undi persona' Joeha detto a Vladimir Putin che spera ci possa essere undi persona la prossima volta, all'inizio della videochiamata in corso tra i due ...?i è concluso il colloquio bilaterale tra USA e Russia. Al centro del vertice è stata messa la questione ucraina.(LaPresse) - Il presidente Usa Joe Biden ha chiarito al presidente russo Vladimir Putin che in caso di escalation militare in Ucraina, Washington e gli ...