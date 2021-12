Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 8 dicembre: Stefania tiene d’occhio Gemma (Di martedì 7 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni, inerenti alla messa in onda di mercoledì 8 dicembre 2021, rivelano che gli occhi saranno puntati principalmente sul rapporto tra Stefania e Gemma. Il contrasto tra le due donne, nasce, dall’interesse che la signora Zanatta prova nei riguardi di Marco di Sant’Erasmo. Al grande magazzino inizieranno i preparativi in vista del Natale. Dora approfitterà subito dell’occasione per avvicinarsi un po’ a Nino. Agnese sarà particolarmente preoccupata per l’operazione alla quale Tina è chiamata a sottoporsi nell’immediatezza. Il Paradiso delle Signore 6, Stefania non accetterà che Gemma fa la corte a Marco Le anticipazioni de Il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 7 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con Il6. Le anticipazioni, inerenti alla messa in onda di mercoledì 82021, rivelano che gli occhi saranno puntati principalmente sul rapporto tra. Il contrasto tra le due donne, nasce, dall’interesse che la signora Zanatta prova nei riguardi di Marco di Sant’Erasmo. Al grande magazzino inizieranno i preparativi in vista del Natale. Dora approfitterà subito dell’occasione per avvicinarsi un po’ a Nino. Agnese sarà particolarmente preoccupata per l’operazione alla quale Tina è chiamata a sottoporsi nell’immediatezza. Il6,non accetterà chefa la corte a Marco Le anticipazioni de Il ...

