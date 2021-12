Gli utenti di WhatsApp possono scegliere di far scomparire i messaggi per tutte le nuove chat (Di martedì 7 dicembre 2021) Parola di Mark Zuckerberg: «Non tutti i messaggi devono rimanere per sempre». Fa un po’ sorridere se decontestualizzata, invece rappresenta la rincorsa di WhatsApp a un nuovo standard. Il servizio di messaggistica istantanea, da lunedì, permette di attivare di default la funzione Disappearing Messages, “messaggi che spariscono“: praticamente, nell’ambito delle chat e delle conversazioni, un utente ha la possibilità di individuare una finestra temporale entro cui i messaggi non lasciano più traccia all’interno del proprio dispositivo. LEGGI ANCHE > Con WhatsApp puoi inviare foto e video visibili una volta sola messaggi che spariscono su WhatsApp, la nuova funzione Dall’anno scorso, WhatsApp ha introdotto una ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 dicembre 2021) Parola di Mark Zuckerberg: «Non tutti idevono rimanere per sempre». Fa un po’ sorridere se decontestualizzata, invece rappresenta la rincorsa dia un nuovo standard. Il servizio distica istantanea, da lunedì, permette di attivare di default la funzione Disappearing Messages, “che spariscono“: praticamente, nell’ambito dellee delle conversazioni, un utente ha la possibilità di individuare una finestra temporale entro cui inon lasciano più traccia all’interno del proprio dispositivo. LEGGI ANCHE > Conpuoi inviare foto e video visibili una volta solache spariscono su, la nuova funzione Dall’anno scorso,ha introdotto una ...

Advertising

luigimilani : Della serie 'Titoli ingannevoli' - trasportation : “Gli utenti di WhatsApp ora possono scegliere di far scomparire i messaggi per tutte le nuove chat per impostazione… - JMCLuigi : @Mirko799 E buone solo per prendere per il culo, non si sa per cosa, gli altri utenti. Perché se devono esprimere u… - SimoneRidolfi_ : BitMart hack: gli utenti verranno rimborsati - tecnoandroidit : Iliad: offerte da 150GB in 5G e offerte in fibra ottica pronte al lancio - Il percorso di Iliad continua ad essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli utenti Stati Uniti, il mistero del tweet indecifrabile del Comando strategico. Ma non sono gli hacker Gli utenti di Twitter, riporta il sito Daily Dot, hanno iniziato a scherzare sul fatto che l'agenzia aveva inviato un codice di lancio nucleare. Il tweet è stato persino usato dai seguaci di QAnon ...

Ricariche auto al libero mercato Una disposizione che origina dalla vicenda Google, che rifiutando a Enel X Italia di rendere disponibile JuicePass su Android Auto, ha ingiustamente limitato le possibilità per gli utenti di ...

Duolingo: TikTok e Netflix ispirano gli utenti Punto Informatico Huawei MateView GT 27 Recensione: l'esordio convince, ma può migliorare Fluidità, fedeltà dei colori e luminosità sono gli elementi chiave che definiscono ... monitor e a beneficiarne particolarmente sarà l'utente casual o mainstream, senza esigenze specifiche ...

Gli itinerari turistici esperienziali al Mec con il Gusto del Sapere Una due giorni di narrazione di itinerari turistici esperienziali, si è svolta al Mercato delle Eccellenze di Calabria a Zumpano ...

di Twitter, riporta il sito Daily Dot, hanno iniziato a scherzare sul fatto che l'agenzia aveva inviato un codice di lancio nucleare. Il tweet è stato persino usato dai seguaci di QAnon ...Una disposizione che origina dalla vicenda Google, che rifiutando a Enel X Italia di rendere disponibile JuicePass su Android Auto, ha ingiustamente limitato le possibilità perdi ...Fluidità, fedeltà dei colori e luminosità sono gli elementi chiave che definiscono ... monitor e a beneficiarne particolarmente sarà l'utente casual o mainstream, senza esigenze specifiche ...Una due giorni di narrazione di itinerari turistici esperienziali, si è svolta al Mercato delle Eccellenze di Calabria a Zumpano ...