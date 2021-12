Gianluca Vialli presidente della Samp dopo l' arresto di Ferrero? Non solo una speranza dei tifosi

(Di martedì 7 dicembre 2021) E ora che ne saràdoria? "Le vicende dinon riguardano il club", si affrettano a spiegare dalla societàla notizia dell'del patron. C'è "grande stupore" a Genova. Er Viperetta si dimette subito. Intanto il mondo blucerchiato va in subbuglio. I social si scatenano e sognano l'arrivo di, l'ex bomber che fece vivere emozioni incredibili a una città intera con la conquista dello scudetto. I messaggi che circolano sul web vanno in un'unica direzione. "Io aspetto il momento che un verodoriano torni a esseresocietà. Abbiamo un sogno nel cuore:", scrive un ragazzo. "Io sogno ...

Advertising

juventusfc : Gianluca Vialli ???? Imparabile ?? #GoalOfTheDay - Lucaucce : #CessioneSampdoria, da Gianluca #Vialli all'ipotesi Edoardo #Garrone. Tutti i nomi #Ferrero - clubdoria46 : #CessioneSampdoria, da Gianluca #Vialli all'ipotesi Edoardo #Garrone. Tutti i nomi #Ferrero - PatroPrayag : Roberto Mancini and Gianluca Vialli - EmanuelPorqued7 : RT @silviaaaaa28: Gianluca Vialli for president?? #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vialli

Il primo interessato potrebbe essere l'ex bomber blucerchiato, che già avevva provato a rilevare il club genovese nel 2019, con il supporto economico dell'uomo d'affari statunitense ...Nel libro Goals , una raccolta di storie edificanti che si conclude con una nota autobiografica in cui descrive la sua malattia come occasione di rinascita,ci racconta la sua ...Massimo Ferrero si trova nel carcere milanese di San Vittore: è rimasto sorpreso per l'arresto, avvenuto per reati societari e bancarotta, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Paola (Cosenza).L'arresto del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero accelera la cessione del club: da Gianluca Vialli all'ipotesi Edoardo Garrone. Tutti gli scenari ...