GF Vip | chi è stato eliminato ieri sera? Le percentuali al limite

(Di martedì 7 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuova puntata e nuovodalla casa del GF Vip. Chi ha dovuto lasciare la casa tra Lulù, Jessica Salassiè e Patrizia Pellegrino? Scopriamolo., lunedì 6 dicembre, è andata in onda un’altra puntata della sesta edizione del GF Vip. Come sempre abbiamo trovato Alfonso Signorini al timone dello show. Ad affiancarlo le ormai

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Alex e Soleil smascherati: ecco chi gli ha dato il copione - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Chi è Patrizia Pellegrino? Tutto sulla nuova concorrente del reality show - infoitcultura : Gf VIP: chi è stato eliminato ieri 6 dicembre? Percentuali - francesco_c_69 : RT @mariamarilucen: L'#assassino di #NewYork, che con 11 coltellate ha barbaramente ucciso #DavideGiri,dichiarava di #odiareibianchi. Tra c… - GraziaMichele : RT @mariamarilucen: L'#assassino di #NewYork, che con 11 coltellate ha barbaramente ucciso #DavideGiri,dichiarava di #odiareibianchi. Tra c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip chi

Il Giorno

riempie il bagaglio, destinazione casinò di Venezia, può tranquillamente lasciarli in valigia. ... L'ingresso nell'areaè tutt'altra storia. Dopo le 20:30 ai visitatori è consigliato indossare ...potrebbe abbandonare? Ma cosa altro potrebbe accadere? Gli animi sono agitati, e alcuniin gara potrebbero decidere di lasciare la casa e dire addio al montepremi finale. Tra questi Katia ...Al GF Vip in molti hanno notato che Aldo Montano è molto vicino a Manila: i due hanno un bellissimo rapporto. Ecco cos'è successo stanotte ...Patrizia, Lulù e Jessica sono le tre donne in Nomination e, finalmente, è arrivato il momento di scoprire chi tra di loro sarà la prima a salvarsi. Alfonso torna a chiedere l’attenzione dei VIP per pr ...