Gf vip, Alex Belli a Soleil Sorge: “Se Delia mi lascia non finisce il mondo” (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo la puntata del reality show andata in onda lunedì 6 dicembre, i due concorrenti hanno avuto un confronto, dove l'attore ha parlato a lungo dei suoi sentimenti per la moglie Delia Duran. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo la puntata del reality show andata in onda lunedì 6 dicembre, i due concorrenti hanno avuto un confronto, dove l'attore ha parlato a lungo dei suoi sentimenti per la moglieDuran. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Smile_Isa7 : RT @fanpage: #Gfvip, Soleil perde fiducia nei confronti di Alex: 'Perché non sei uscito?' - fanpage : #Gfvip, Soleil perde fiducia nei confronti di Alex: 'Perché non sei uscito?' - filippo98894953 : - EleonoraDAmore : #Soleil sospettosa del #Centovetrine di Alex Belli, scatta l'interrogatorio nella notte: 'Perché non sei più uscito… - infoitcultura : Alex Belli, la confessione al GF Vip spiazza: 'Non riesco a farlo' -