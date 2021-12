Europa League, brutte notizie per la Lazio: non ci sarà col Galatasaray! (Di martedì 7 dicembre 2021) Lazio senza Ciro Immobile per la decisiva sfida di Europa League contro il Galatasaray. Lazio che ospita i turchi del Galatasaray giovedi sera ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma. Match valevole per l’ ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Assenza importante in casa biancoceleste, il capitano Ciro Immobile non sarà presente a causa dell’ infortunio rimediato contro la Sampdoria durante la scorsa partita di campionato. L’assenza del bomber campano pesa parecchio alla squadra di Maurizio Sarri che ha dimostrato già più volte in questa stagione che in sua mancanza la squadra fatica a trovare la via del goal. Nonostante la qualifica alla fase successiva anche in caso di sconfitta, una vittoria permetterebbe alla Lazio di passare ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021)senza Ciro Immobile per la decisiva sfida dicontro il Galatasaray.che ospita i turchi del Galatasaray giovedi sera ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma. Match valevole per l’ ultimo turno della fase a gironi di. Assenza importante in casa biancoceleste, il capitano Ciro Immobile nonpresente a causa dell’ infortunio rimediato contro la Sampdoria durante la scorsa partita di campionato. L’assenza del bomber campano pesa parecchio alla squadra di Maurizio Sarri che ha dimostrato già più volte in questa stagione che in sua mancanza la squadra fatica a trovare la via del goal. Nonostante la qualifica alla fase successiva anche in caso di sconfitta, una vittoria permetterebbe alladi passare ...

Advertising

LALAZIOMIA : Europa League, Lazio-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Calciodangolo - Rrahmanerica : @NapoliVertical Devono stancarsi, anche terzo posto ed Europa League andrebbe bene - CalcioNapoli24 : - tonalinho : RT @starshinewords: se il milan va in europa league mi sparo - franco_porto : @Torrenapoli1 Il Liverpool fa un robusto turn over ma le seconde linee sono più motivate dei titolari .... Comunque… -