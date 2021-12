Empoli, Corsi: «Napoli? Non faremo barricate, non fa parte del nostro DNA» (Di martedì 7 dicembre 2021) Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo del prossimo incrocio dei toscani contro il Napoli al Maradona Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo. Napoli-Empoli – «Previsioni su Napoli-Empoli? Siamo onorati di poter giocare contro una squadra così importante nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. È certo che non verremo a fare barricate, non fa parte del nostro DNA. La designazione di Marinelli? Mi piace che ad arbitrare la gara sia un maresciallo, mi sento tutelato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Fabrizio, presidente dell’, ha parlato a Radio Punto Nuovo del prossimo incrocio dei toscani contro ilal Maradona Fabrizio, presidente dell’, ha parlato a Radio Punto Nuovo.– «Previsioni su? Siamo onorati di poter giocare contro una squadra così importante nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. È certo che non verremo a fare, non fadelDNA. La designazione di Marinelli? Mi piace che ad arbitrare la gara sia un maresciallo, mi sento tutelato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

