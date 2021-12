Ecco la parola dell’anno 2021 scelta dal Collins Dictionary: una sorpresa per molti (Di martedì 7 dicembre 2021) NFT è la parola dell’anno 2021 secondo il Collins English Dictionary. Il termine NFT pare essere arrivato ovunque: aell’ambito artistico, a quello finanziario, anche sui vari social network. Immagine che arriva dal tweet di Collins DictionaryLa sigla NFT sta per indicare il termine “non-fungible token“, si tratta di un certificato digitale di proprietà, in genere registrato su blockchain, che consentirebbe agli autori di mettere in commercio la propria opera come se fosse un prodotto fisico. In questo modo si rimane in possesso del copyright (titolarità del diritto di riproduzione di un’opera) e, così facendo, il creatore può produrre diverse copie mentre l’acquirente può acquistarlo come un prodotto originale. «È raro che una sigla sia protagonista ... Leggi su computermagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) NFT è lasecondo ilEnglish. Il termine NFT pare essere arrivato ovunque: aell’ambito artistico, a quello finanziario, anche sui vari social network. Immagine che arriva dal tweet diLa sigla NFT sta per indicare il termine “non-fungible token“, si tratta di un certificato digitale di proprietà, in genere registrato su blockchain, che consentirebbe agli autori di mettere in commercio la propria opera come se fosse un prodotto fisico. In questo modo si rimane in possesso del copyright (titolarità del diritto di riproduzione di un’opera) e, così facendo, il creatore può produrre diverse copie mentre l’acquirente può acquistarlo come un prodotto originale. «È raro che una sigla sia protagonista ...

