De Maio: "Con il parcheggio, Salerno diventerà porto di inizio/fine crociere" (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – "Certamente nella giornata del 7 dicembre il grande parcheggio sarà aperto in modo che, per la festività dell'Immacolata, vi sia la disponibilità dei circa 700 posto auto costruito sotto Piazza della Libertà". Mimmo De Maio parla mentre alle ore 14 di martedì, esaurita la inaugurazione, gli operai della RCM stanno togliendo i new jersey che sbarravano i tanti ingressi, molti quelli pedonali. Nel grande box di controllo, gli addetti di Salerno Mobilità confabulano animatamente. Consigliere rieletto nella lista dei Progressisti, De Maio parla con cognizione di causa. È stato l'assessore alla Urbanistica e poi anche alla Mobilità nel lungo decennio che ha portato alla costruzione di Crescent, piazza e parcheggio sottostante. Anni durante i quali, ...

