Covid Usa, Cdc: "Evitare viaggi in Francia, Giordania e Portogallo" (Di martedì 7 dicembre 2021) I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) raccomandano agli americani di Evitare viaggi in Francia, Giordania, Portogallo ed altri Paesi facendo riferimento ai "livelli molto alti di contagi da Covid". I tre Paesi sono stati inseriti – insieme a Tanzania, Liechtenstein, Cipro e Andorra – nella lista dei Paesi del 'level 4', quello in cui si consiglia di non viaggiare, che raggiunge così quota 83 nazioni. "La popolazione dovrebbe Evitare queste destinazioni", si legge nell'avviso che scatta quando si arriva ad un'incidenza superiore ai 500 casi su 100mila abitanti negli ultimi 28 giorni. L'avviso sottolinea comunque che i viaggiatori completamente vaccinati vanno incontro ad un minor rischio di contrare la malattia o ...

