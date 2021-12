Compleanno ai Caraibi per Guenda Goria con la mamma e il fidanzato

(Di martedì 7 dicembre 2021) Unspeciale perche ha scelto una vacanza aiper festeggiare i suoi 33 anni. Una torta con il suo nome, la dedica e l’abbraccio dellae le coccole con il. Aiè volata anche Maria Teresa Ruta, tutti insieme per una festa al caldo tra balli sfrenati e tanto sole. Ovviamente un paradiso chemostra tra foto e video, così come adesso inizia a postare le immagini della sua festa di. Con lei ci sono gli amori più grandi della sua vita, c’è ilMirko Gancitano, c’è Maria Teresa Ruta; è con loro che ha spento le candeline, è con loro che sta trascorrendo giornate perfetto lontana da tutto e tutti. Manca Amedeo ...

Compleanno Caraibi

Guenda Goria ha scelto le spiagge bianche, il mare cristallino e le temperature miti deiper festeggiare il suo 33esimo. E' partita alla volta della Repubblica Dominicana insieme al fidanzato Mirko Gancitano e alla mamma Maria Teresa Ruta e ha spento le candeline tra ......della carriera di Johnny Depp e si è chiesto come sarebbe stato il franchise di Pirati dei... "Sono disposto a mantenere vivo Jack Sparrow nel corso delle feste didi tutti i vostri ...Un compleanno speciale per Guenda Goria che ha scelto una vacanza ai Caraibi per festeggiare i suoi 33 anni. Una torta con il suo nome, la dedica e l’abbraccio della mamma e le coccole con il fidanzat ...Guenda Goria ha compiuto 33 anni. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ex gieffina e personaggio molto amato sui social, ha deciso di festeggiare il compleanno ai Caraibi, insieme al fidanza ...