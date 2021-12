Cisl: «Sempre meno giovani muratori. Si rischia l’estinzione» (Di martedì 7 dicembre 2021) Molti addetti vicini alla pensione, gli under 30 sono un quinto rispetto a quelli del 2003. I costruttori: «Servono percorsi formativi adeguati» Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 dicembre 2021) Molti addetti vicini alla pensione, gli under 30 sono un quinto rispetto a quelli del 2003. I costruttori: «Servono percorsi formativi adeguati»

Advertising

tma_1789 : @FitSicilia_cisl @CislNazionale E' un errore essere sempre quelli che vengono incontro! Da quando ho memoria sono s… - Moreno_F70 : @FitSicilia_cisl @CislNazionale Pagliacci come sempre - ClaudioSottile6 : RT @dancapaolo: La Filca Cisl Palermo Trapanì riconferma Francesco Danese??grande persona!Con competenza,cuore e tenacia in questi anni ha f… - anconafilippo : RT @dancapaolo: La Filca Cisl Palermo Trapanì riconferma Francesco Danese??grande persona!Con competenza,cuore e tenacia in questi anni ha f… - francescoorru4 : RT @dancapaolo: La Filca Cisl Palermo Trapanì riconferma Francesco Danese??grande persona!Con competenza,cuore e tenacia in questi anni ha f… -