Champions League 2021/2022, sesta giornata: programma e telecronisti Sky, Mediaset e Amazon (Di martedì 7 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Sky, Mediaset e Amazon delle partite della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. E’ tempo dei verdetti per le italiane, con Juventus e Inter che sanno già di essere agli ottavi, ma dovranno provare a staccare il pass da prime classificate, mentre l’Atalanta con una vittoria si guadagnerebbe l’eliminazione diretta, infine il Milan proverà a vincere e a sperare in notizie positive dall’altro campo per scrivere una pagina epica. Di seguito allora ecco la programmazione completa. Martedì 7 dicembre 2021 ore 18.45 Psg-Bruges su Sky Sport 254 Telecronaca: Paolo Ciarravano su Infinity Telecronaca: Federico Mastria ore 18.45 ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ile isu Sky,delle partite dellae ultimadella fase a gironi di. E’ tempo dei verdetti per le italiane, con Juventus e Inter che sanno già di essere agli ottavi, ma dovranno provare a staccare il pass da prime classificate, mentre l’Atalanta con una vittoria si guadagnerebbe l’eliminazione diretta, infine il Milan proverà a vincere e a sperare in notizie positive dall’altro campo per scrivere una pagina epica. Di seguito allora ecco lazione completa. Martedì 7 dicembreore 18.45 Psg-Bruges su Sky Sport 254 Telecronaca: Paolo Ciarravano su Infinity Telecronaca: Federico Mastria ore 18.45 ...

