Borse al traino del settore tech | Piazza Affari riconquista i 27mila punti

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 7 dicembre 2021) La Banca centrale della Repubblica popolare ha tagliato il tasso di riserva obbligatoria, liberando risorse per gli investimenti. In Germania l'indice Zew scende meno delle attese. A Milano occhi puntati su Stellantis, che ha annunciato la nuova strategia software. Petrolio in rialzo, lo spread sale a 133