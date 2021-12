Atalanta-Villareal, Emery: “Non giocheremo per il pareggio ma per vincere” (Di martedì 7 dicembre 2021) Unai Emery ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Villareal, ultima gara della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Queste le dichiarazioni del tecnico degli spagnoli: “Il Villarreal si è già trovato in questa situazione due volte, vogliamo fare la storia contro un ottimo avversario. Domani giocheremo per la qualificazione. Abbiamo una storia inferiore rispetto a loro ma vogliamo crescere e diventare una delle squadre d’élite. L’Atalanta ha ottimi giocatori, per noi questa partita rappresenta una sfida. Vogliamo seguire la nostra idea di gioco e raggiungere il risultato. Domani sarà inverno, giochiamo nel centro Europa, abbiamo già viaggiato in diverse località con queste temperature, la squadra è pronta. Sarà un’altra sfida, il campo sarà in ottime condizioni, di sicuro la ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Unaiha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, ultima gara della fase a gironi della Champions League 2021/2022. Queste le dichiarazioni del tecnico degli spagnoli: “Il Villarreal si è già trovato in questa situazione due volte, vogliamo fare la storia contro un ottimo avversario. Domaniper la qualificazione. Abbiamo una storia inferiore rispetto a loro ma vogliamo crescere e diventare una delle squadre d’élite. L’ha ottimi giocatori, per noi questa partita rappresenta una sfida. Vogliamo seguire la nostra idea di gioco e raggiungere il risultato. Domani sarà inverno, giochiamo nel centro Europa, abbiamo già viaggiato in diverse località con queste temperature, la squadra è pronta. Sarà un’altra sfida, il campo sarà in ottime condizioni, di sicuro la ...

