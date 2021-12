Assegno Unico Universale per i Figli, da gennaio 2022 le domande: la guida, dai requisiti alle domande (Di martedì 7 dicembre 2021) Dal primo gennaio 2022 via alle domande per la nuova misura che sostituirà detrazioni, assegni familiari e tutte le altre misure di welfare per le famiglie con prole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) Dal primoviaper la nuova misura che sostituirà detrazioni, assegni familiari e tutte le altre misure di welfare per le famiglie con prole. L'articolo .

Advertising

marattin : @PLCastagnetti Non era modesta, era inutile (numeri alla mano). Su solidarietà: assegno unico aumenta di 6 mld annu… - marattin : Oggi al dibattito organizzato dal Forum Famiglie sulla fiscalità familiare: il “combinato disposto” di riforma fisc… - orizzontescuola : Assegno Unico Universale per i Figli, da gennaio 2022 le domande: la guida, dai requisiti alle domande - GUARDIACIVICA : - LuciaDeVivo2 : RT @a70199617: #PARITÀ??????? Assegno unico per i figli anche a chi è milionario -