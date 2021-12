Arancia meccanica 50 anni dopo | la distopia è diventata realtà

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 dicembre 2021) È delle città come dei sogni: tutto l’inimmaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra (Italo Calvino, Le città invisibili) di Erika Basilecompie 50. Il 19 dicembre 1971, veniva proiettato per la prima volta a New York e, in questi giorni, è tornato nelle sale in una versione restaurata in 4k. Ambientato in un futuro distopico, probabilmente in Inghilterra (anche se non viene mai svelato chiaramente), è tratto dal romanzo di Anthony Burgess e rappresenta una analisi cinica, e ancora attuale, della società e dell’uomo. Stanley Kubrick, ...