Almeno 38 persone sono morte per un incendio in un carcere del Burundi (Di martedì 7 dicembre 2021) Almeno 38 persone sono morte e Almeno 69 sono state gravemente ferite in un incendio nel carcere di Gitega, la capitale del Burundi, in Africa centrale. Un tweet del ministero dell’Interno del paese ha detto che la causa dell’incendio è Leggi su ilpost (Di martedì 7 dicembre 2021)3869state gravemente ferite in unneldi Gitega, la capitale del, in Africa centrale. Un tweet del ministero dell’Interno del paese ha detto che la causa dell’

Advertising

alienartsaga : RT @ilpost: Almeno 38 persone sono morte per un incendio in un carcere del Burundi - LokiOfSassg4rd : RT @_dododoodles_: Raga l’unica cosa che voglio chiarire è però il concetto di comphet che è una cosa che solo le persone lesbiche possono… - AquilaEmanuele : RT @AndreaInterNews: #Sondaggio - Mi vedo costretto a porre pubblicamente questo quesito. Lascio aperto 7 giorni perché voglio raggiungere… - ilpost : Almeno 38 persone sono morte per un incendio in un carcere del Burundi - ccdvsad : RT @theunknovn: spiegatemi come fate a fidanzarvi con tante persone in un anno che io impiego almeno un anno per trovare qualcuno che mi pi… -