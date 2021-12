Variante Omicron, 212 contagi in Ue: 9 casi in Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 212 i contagi da Variante Omicron nell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See). Rispetto a ieri, altri 30 casi confermati finora nell’area. Tutti i positivi per i quali sono disponibili informazioni presentano sintomi lievi o non ne presentano. In totale, i positivi alla Variante Omicron sono segnalati da 18 Paesi, tra cui l’Italia che è ferma a 9. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla nuova Variante. “Diversi Paesi dell’Ue/Spazio economico europeo – Belgio, Danimarca, Germania, Spagna – hanno rilevato anche casi” di Variante Omicron “senza un legame epidemiologico con aree in cui è documentata o ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 212 idanell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See). Rispetto a ieri, altri 30confermati finora nell’area. Tutti i positivi per i quali sono disponibili informazioni presentano sintomi lievi o non ne presentano. In totale, i positivi allasono segnalati da 18 Paesi, tra cui l’che è ferma a 9. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla nuova. “Diversi Paesi dell’Ue/Spazio economico europeo – Belgio, Danimarca, Germania, Spagna – hanno rilevato anche” di“senza un legame epidemiologico con aree in cui è documentata o ...

