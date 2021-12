Un gruppo di Rohingya ha chiesto a Facebook 200 miliardi di dollari | l’accusa è di aver favorito il genocidio

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Unda risarcire con oltre 200di. Nelle ultime ore undirifugiati nel Regno Unito e negli Stati Uniti ha depositato una class action al tribunale di San Francisco controriguarda ildel loroetnico, una minoranza musulmana che a partire dal 2012 è stata perseguitata dal governo del Myanmar (conosciuto anche come Birmania) tanto da costringere la maggior parte di loro a rifugiarsi in campi profughi nel vicino Bangladesh. Secondo i dati pubblicati da Save the Children, dall’agosto del 2017, quando le persecuzioni si sono fatte più violente, sono stati oltre 738 mila isu un totale di circa un milione che sono scappati dal ...