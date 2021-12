"Troppa informazione". Altro delirio del dittatore Monti: "Cosa voglio a reti unificate", il Loden è fuori controllo Video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sta facendo discutere l'intervento di Mario Monti a In Onda. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio su La7, l'ex premier non ha solo detto che "il livello di educazione e preparazione del popolo italiano è scarso". Il senatore a vita ha anche proposto "momenti istituzionali a reti unificate e accordo i autodisciplina tra le televisioni". Il motivo? La confusione sul Covid. Proprio così, in nome della pandemia Monti chiede di silenziare le altri reti televisive, perché "se ogni canale televisivo e ogni fonte di informazione dedica 15 ore al giorno a questo tema appassionante e terribile e su cui è giusto informarsi, probabilmente c'è un eccesso di informazione". Lo stesso, a suo dire, che renderebbe la preparazione sul tema degli italiani scarso. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sta facendo discutere l'intervento di Marioa In Onda. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio su La7, l'ex premier non ha solo detto che "il livello di educazione e preparazione del popolo italiano è scarso". Il senatore a vita ha anche proposto "momenti istituzionali ae accordo i autodisciplina tra le televisioni". Il motivo? La confusione sul Covid. Proprio così, in nome della pandemiachiede di silenziare le altritelevisive, perché "se ogni canale televisivo e ogni fonte didedica 15 ore al giorno a questo tema appassionante e terribile e su cui è giusto informarsi, probabilmente c'è un eccesso di". Lo stesso, a suo dire, che renderebbe la preparazione sul tema degli italiani scarso. ...

Advertising

infoitsport : Verona, Tudor saluta Simeone? L’annuncio: “Ha troppa qualità per noi” - infoitsport : Calcio, Serie A: troppa Inter per la Roma, all’Olimpico finisce 0-3 - infoitsport : Troppa Inter per la Roma: 3-0, Calhanoglu segna dalla bandierina - mrk6401 : @italianprometeo Grazie dell'informazione professore ne terremo conto , nel frattempo mi farò la terza dose di Leff… - nerimatteo : RT @icebergfinanza: F) ... Chiama il Mario, la Lilli, il Beppe loro sanno come fare, bisogna ristabilire la VERITÀ’, il PENSIERO UNICO ...… -