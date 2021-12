Trombocitopenia nel paziente epatopatico: come minimizzare i rischi ed efficiente gli investimenti (Di lunedì 6 dicembre 2021) (Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza del paziente e non solo. Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - La Trombocitopenia è una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l'11% soffre di Trombocitopenia. Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l'11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) (Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021) - Fino a “ieri” si parlava di infusione piastrinica. Oggi la ricerca offre nuove opportunità terapeutiche, in grado di garantire vantaggi per la salute e la sicurezza dele non solo. Bari, Catanzaro, Palermo 6 dicembre 2021 - Laè una complicazione a cui va incontro circa l'80% dei pazienti affetti da malattia cronica di fegato (CLD), che ha un grande impatto dal punto di vista assistenziale ed economico. Basti pensare che in Europa ci sono circa 30milioni di pazienti con epatopatia cronica e di questi l'11% soffre di. Questa patologia può avere diverse cause (sequestro splenico, ridotta produzione di trombopoietina) e l'11-13% dei pazienti va incontro a una forma più grave (conta piastrinica minore di 50mila unità per microlitro); tra i candidati a ...

Advertising

PietroSiffi : RT @ChanceGardiner: 'I pazienti che presentano lividi nel sito di somministrazione del VACClNO, devono essere sottoposti a screening per so… - NoGreenPass_ : RT @ChanceGardiner: 'I pazienti che presentano lividi nel sito di somministrazione del VACClNO, devono essere sottoposti a screening per so… - Cassandraromana : RT @ChanceGardiner: 'I pazienti che presentano lividi nel sito di somministrazione del VACClNO, devono essere sottoposti a screening per so… - Bomba2H : RT @ChanceGardiner: 'I pazienti che presentano lividi nel sito di somministrazione del VACClNO, devono essere sottoposti a screening per so… - curiosamen : RT @ChanceGardiner: 'I pazienti che presentano lividi nel sito di somministrazione del VACClNO, devono essere sottoposti a screening per so… -