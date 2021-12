Snowboardcross | Coppa del Mondo Montafon 2021 | programma | orari | tv | streaming Calendario gare 9-11 dicembre

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Andrà in scena questo weekend a(Austria) la seconda tappa delladel-2022 di. Dopo i podi di Secret Garden (Cina), Omar Visintin (secondo nella prima gara stagionale) e Michela Moioli (terza) hanno nel mirino altri risultati di spessore. Ilprevede venerdì 10la gara femminile e maschile, mentre sabato 11la prova a squadre. L’evento sarà visibile in direttain abbonamento su Eurosport Player e Discovery Plus. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale delle tre, SECONDA TAPPADELE ...

ItaliaTeam_it : Michiiiiiiii! ?? Sulla pista olimpica di Secret Garden Michela Moioli è terza nella prima gara stagionale di Coppa… - RassegnaZampa : #Snowboard, podi di Coppa per la Moioli e Visintin sulle piste olimpiche - socomec_IT : RT @ItaliaTeam_it: Michiiiiiiii! ?? Sulla pista olimpica di Secret Garden Michela Moioli è terza nella prima gara stagionale di Coppa del M… - IsaTorresM4 : RT @ItaliaTeam_it: Michiiiiiiii! ?? Sulla pista olimpica di Secret Garden Michela Moioli è terza nella prima gara stagionale di Coppa del M… - FuocoDiDrago : RT @ItaliaTeam_it: Michiiiiiiii! ?? Sulla pista olimpica di Secret Garden Michela Moioli è terza nella prima gara stagionale di Coppa del M… -

CdM Snowboard Inizia con due podi la stagione azzurra nelladel Mondo di, sulla pista olimpica di Secret Garden in Cina. In campo femminile, terza posizione di Michela Moioli(Cse)...Un assaggio di ciò che sarà. Michela Moioli e la Nazionale dinel weekend hanno gareggiato per la prima volta a Secret Garden, in Cina, sulla pista ...- che fa salire a 34 i podi in...Andrà in scena questo weekend a Montafon (Austria) la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboardcross. Il programma prevede la gara femminile e maschile e la prova a squadre. Le tre ga ...Con alpino e snowboard, le stelle dello sci mondiale illumineranno Cortina . La Coppa del mondo di sci alpino è previsto per il 22 e 23 gennaio ...