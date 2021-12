Sevizia e uccide la bimba di 18 mesi della compagna | condannato all' ergastolo

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La Corte d’Assise di Como haall’Gabriel Robert Marincat , romeno di 26 anni, per l’omicidiopiccola Sharon Barni, di soli 18, figlia, uccisa a botte...

Blitz quotidiano

La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Gabriel Robert Marincat , romeno di 26 anni, per l'omicidio della piccola Sharon Barni, di soli 18 mesi, figlia della compagna , uccisa a botte e ...E poi c'e chi li maltratta,nonostante cio' lui c'e sempre e comunque: terremoti, incendi, annegamenti, l'amico fidato e' sempre li pronto a salvare vite umane. Insomma il miglior ...COMO. La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Gabriel Robert Marincat, 26 anni, per l'omicidio della bimba di 18 mesi, Sharon Barni, figlia della compagna. La bimba fu uccisa a botte e s ...Dopo un anno arriva la condanna all'ergastolo per Gabriel Robert Marincat, l’uomo di 26 anni che ha ucciso la piccola Sharon di botte. Il 26enne è accusato di ...