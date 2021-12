Real Madrid-Inter, Casemiro: “Stanchezza? Abbiamo Pintus che fa un ottimo lavoro” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Sappiamo che l’Inter è una grande squadra, ma ci giochiamo il primo posto nel Gruppo D e scenderemo quindi in campo con grande determinazione. Ci aspetta una gara difficile, affronteremo il campione in carica della Serie A. Stanchezza? Lo staff tecnico e Pintus fanno un ottimo lavoro“. Queste le dichiarazioni del centrocampista del Real Madrid, Casemiro in vista del match casalingo contro l’Inter per il primo posto del girone di Champions League. Su Vinicius: “Per noi è un privilegio averlo. Io gli dico solamente di godersi questo momento, che è molto positivo. Per noi è importante che stia bene”. Casemiro chiede concentrazione perché “ogni squadra dà un po’ di più in campo contro il miglior club del mondo” e perché ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Sappiamo che l’è una grande squadra, ma ci giochiamo il primo posto nel Gruppo D e scenderemo quindi in campo con grande determinazione. Ci aspetta una gara difficile, affronteremo il campione in carica della Serie A.? Lo staff tecnico efanno un“. Queste le dichiarazioni del centrocampista delin vista del match casalingo contro l’per il primo posto del girone di Champions League. Su Vinicius: “Per noi è un privilegio averlo. Io gli dico solamente di godersi questo momento, che è molto positivo. Per noi è importante che stia bene”.chiede concentrazione perché “ogni squadra dà un po’ di più in campo contro il miglior club del mondo” e perché ...

