Psg | Pochettino | “Sono tranquillo | il club mi sostiene Donnarumma e Navas si alterneranno ancora”

"Mi sento bene, sono tranquillo. Lavoro in una struttura consapevole del lavoro che facciamo. Sento il sostegno del club e mi sento a mio agio perché conosciamo il processo in cui siamo imbarcati".Lo ha detto l'allenatore del Psg, Mauricio Pochettino, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Brugge: "Sappiamo che in un club come il Psg, i rumours fanno parte del gioco. Noi, in mezzo alla tempesta, non ci allontaneremo mai dalle nostre idee. Perché sappiamo che dopo la tempesta verrà il bel tempo. E poi potremo condividere il nostro lavoro con le persone che amano il club". E sull'alternanza di Donnarumma e Navas in porta: "Crediamo che il modo in cui la stiamo gestendo sia il migliore. È un bene che i due portieri ..."

