Protezione dei riders sì, ma ingessare le piattaforme significa snaturarle (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mercoledì la Commissione europea presenterà una proposta di direttiva che dovrebbe disciplinare il lavoro presso le piattaforme online. Il piano predisposto dal Commissario Nicolas Schmit dovrebbe rispondere alla domanda che da tempo investe i rider e gli altri lavoratori analoghi: si tratta di dipendenti oppure di autonomi? Da un lato, c’è chi osserva che essi non hanno alcun potere di stabilire il prezzo dei servizi offerti né sono esposti al rischio di impresa. Quindi andrebbero considerati dei dipendenti. Dall’altro, si obietta che sono liberi di decidere se e quando rendersi disponibili e addirittura se accettare o rifiutare una chiamata, dunque sono pienamente padroni di sé. Non solo: spesso le piattaforme affidano la valutazione (e la valorizzazione) dei collaboratori a sistemi di rating, che sono governati da algoritmi i cui criteri non sono ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mercoledì la Commissione europea presenterà una proposta di direttiva che dovrebbe disciplinare il lavoro presso leonline. Il piano predisposto dal Commissario Nicolas Schmit dovrebbe rispondere alla domanda che da tempo investe i rider e gli altri lavoratori analoghi: si tratta di dipendenti oppure di autonomi? Da un lato, c’è chi osserva che essi non hanno alcun potere di stabilire il prezzo dei servizi offerti né sono esposti al rischio di impresa. Quindi andrebbero considerati dei dipendenti. Dall’altro, si obietta che sono liberi di decidere se e quando rendersi disponibili e addirittura se accettare o rifiutare una chiamata, dunque sono pienamente padroni di sé. Non solo: spesso leaffidano la valutazione (e la valorizzazione) dei collaboratori a sistemi di rating, che sono governati da algoritmi i cui criteri non sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Protezione dei Smart working, si chiude trattativa: domani le regole per privati ...questo senso la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei ...

La nuova Data Protection di Cohesity è integrata con Cisco SecureX Inoltre, soddisfa i Service Level Agreement (SLA) critici durante l'intero ciclo " dal rilevamento al recovery dopo un attacco ransomware " con workflow automatizzati per la protezione dei dati tra ...

"La variante può ridurre la protezione dei guariti" il Giornale La forza del gioco di squadra per ripulire il Pianbosco forze volontarie del Parco Pineta e Protezione Civile, WWF Insubria e Scout di Tradate con la stretta collaborazione dei Carabinieri di Castiglione Olona. Questa volta il lavoro dei "pulitori" si è ...

Stato di emergenza, niente proroga: cosa è e cosa può succedere dal 2022 Lo stato di emergenza è una particolare situazione all'interno di uno Stato che comporta l'emanazione di norme e/o restrizioni per fronteggiare una particolare emergenza da parte ...

