Probabili formazioni Real Madrid-Inter: Champions League 2021/2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Real Madrid-Inter, match della sesta giornata di Champions League 2021/2022. A San Siro va in scena uno scontro diretto per il primo posto del girone in ottica ottavi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo Reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match nel post gara. Real Madrid – Ancelotti schiera la formazione migliore, ma non Casemiro diffidato. Inoltre manca Benzema per infortunio, dentro Jovic. Inter – Spazio ai titolarissimi: Lautaro e Dzeko in attacco, Perisic sulla corsia laterale con il ritorno di de Vrij ma non con quello di Darmian. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ledi, match della sesta giornata di. A San Siro va in scena uno scontro diretto per il primo posto del girone in ottica ottavi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempoe, le pagelle e le parole dei protagonisti del match nel post gara.– Ancelotti schiera la formazione migliore, ma non Casemiro diffidato. Inoltre manca Benzema per infortunio, dentro Jovic.– Spazio ai titolarissimi: Lautaro e Dzeko in attacco, Perisic sulla corsia laterale con il ritorno di de Vrij ma non con quello di Darmian. Le...

