Pienz’ a salute | screening gratuiti a Sorrento

Due giorni dedicati alla prevenzione, quelli in programma a Sorrento l'8 e il 19 dicembre prossimi, in piazza Angelina Lauro, dalle ore 9 alle 18. Il nuovo ciclo di eventi per la promozione della salute "Pienz' a salute" sono promossi dall'Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sorrento. Incontri tra la sanità pubblica e cittadini che spingono ancora di più sull'acceleratore della prevenzione nella convinzione che, oltre il Covid, è assolutamente necessario recuperare le normali attività con controlli efficaci ed individuazione precoce delle principali patologie. Nel corso della giornata tutti i cittadini che si recheranno presso lo spazio dedicato all'evento, con l'ausilio di personale Asl qualificato, potranno ricevere l'offerta gratuita degli screening

