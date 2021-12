Ok Consiglio Ue a salario minimo, parte iter negoziale (Di lunedì 6 dicembre 2021) BRUXELLES - Via libera del Consiglio Ue all'avvio dei negoziati per l'introduzione del salario minimo europeo . L'ok alla proposta della Commissione è arrivato dalla riunione dei ministri europei per ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) BRUXELLES - Via libera delUe all'avvio dei negoziati per l'introduzione deleuropeo . L'ok alla proposta della Commissione è arrivato dalla riunione dei ministri europei per ...

