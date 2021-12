Milan sui social – Kjaer: “Grazie per il supporto, non vedo l’ora di lavorare” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Simon Kjaer, difensore rossonero, ha pubblicato un post su Instagram dopo aver subito l'operazione al ginocchio: il suo messaggio Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 dicembre 2021) Simon, difensore rossonero, ha pubblicato un post su Instagram dopo aver subito l'operazione al ginocchio: il suo messaggio

Advertising

PianetaMilan : @acmilan sui social - @simonkjaer1989 : 'Grazie per il supporto, non vedo l'ora di lavorare' #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Milan-Liverpool: attesi 57 mila tifosi a San Siro, 100 Paesi collegati e 13 Champions League in campo: Il gran gior… - sportli26181512 : Sacchi: 'Baresi non aveva bisogno di parlare. Maldini una sorpresa continua': Arrigo Sacchi, in un’intervista rilas… - infoitsport : Milan, Pioli sui tanti infortuni: 'Alla lunga fanno la differenza, serve attenzione' - QSVS_Official : RT @FabRavezzani: Qualche considerazione più approfondita sulla vicenda Dybala e sui rinnovi difficili. JUVE, PRENDI ESEMPIO DA MILAN E INT… -