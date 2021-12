Manchester United, un allenatore si propone: le sue parole (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’esonero di Solskjaer e l’approdo di Ralf Rangnick con un contratto solamente fino al termine della stagione a sottolineare il suo ruolo di traghettatore, sono iniziati i rumors su chi l’anno prossimo siederà sulla panchina del Manchester United. Negli ultimi giorni il nome più gettonato è quello di Erik ten Hag, da quattro anni allenatore dell’Ajax. Ten Hag United L’olandese si è espresso sulla possibilità di approdare in un top club europeo, dichiarando a de Volkskrant: “Sono pronto. Sarei felice di raccogliere la sfida. Ma non la sto cercando. Se questo step non arriverà mai non dirò che la mia carriera è fallita. Ma penso di avere le competenze sufficienti per affrontare questa sfida”. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo l’esonero di Solskjaer e l’approdo di Ralf Rangnick con un contratto solamente fino al termine della stagione a sottolineare il suo ruolo di traghettatore, sono iniziati i rumors su chi l’anno prossimo siederà sulla panchina del. Negli ultimi giorni il nome più gettonato è quello di Erik ten Hag, da quattro annidell’Ajax. Ten HagL’olandese si è espresso sulla possibilità di approdare in un top club europeo, dichiarando a de Volkskrant: “Sono pronto. Sarei felice di raccogliere la sfida. Ma non la sto cercando. Se questo step non arriverà mai non dirò che la mia carriera è fallita. Ma penso di avere le competenze sufficienti per affrontare questa sfida”. Thomas Cambiaso

