Lewis prende Max | corrida all' ultimo rischio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Hamilton vince in Arabia e aggancia Verstappen in vetta dopo una gara piena di polemiche: il titolo si assegna domenica ad Abu Dhabi di LEO TURRINI

Hamilton vince in Arabia e aggancia Verstappen in vetta dopo una gara piena di polemiche: il titolo si assegna domenica ad Abu Dhabi di LEO TURRINIAl termine di un'autentica battaglia, a Jeddah trionfaHamilton che sianche il punto addizionale per il giro veloce. Alle spalle della Mercedes del campione del mondo, piazza d'onore ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROMOSSI E BOCCIATI GP ARABIA SAUDITA 23.40 PENALIZZATO MAX VERSTAPPEN. I commissari di gara hanno dato la colpa all'olandese, punendolo con 10'' di penalità: ...Hamilton vince in Arabia e aggancia Verstappen in vetta dopo una gara piena di polemiche: il titolo si assegna domenica ad Abu Dhabi ...