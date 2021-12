Lewandowski: “Pallone d’Oro? Ho provato tristezza, nulla da nascondere. Le parole di Messi? Spero siano state sincere” (Di martedì 7 dicembre 2021) Lunedì scorso Lionel Messi vinceva il Pallone d’Oro, oggi Robert Lewandowski ha raccontato il suo stato d’animo ai microfoni di Kanale Sportowym: “Ho provato tristezza, non c’è niente da nascondere. Non posso dire di essere rimasto soddisfatto, anzi, mi sento insoddisfatto. Ci sono andato vicino, ho lottato con Lionel Messi… Ovviamente lo rispetto per come gioca e per quello che ha fatto. Il fatto stesso di poter competere con lui mi fa capire il livello che sono riuscito a raggiungere. In effetti, però, mi sono sentito triste ed è stato un bene che non abbiamo dovuto giocare una partita infrasettimanale”. Al polacco è poi stato chiesto cosa pensasse delle parole di Messi, che dal palco ha sollecitato gli ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Lunedì scorso Lionelvinceva il, oggi Robertha raccontato il suo stato d’animo ai microfoni di Kanale Sportowym: “Ho, non c’è niente da. Non posso dire di essere rimasto soddisfatto, anzi, mi sento insoddisfatto. Ci sono andato vicino, ho lottato con Lionel… Ovviamente lo rispetto per come gioca e per quello che ha fatto. Il fatto stesso di poter competere con lui mi fa capire il livello che sono riuscito a raggiungere. In effetti, però, mi sono sentito triste ed è stato un bene che non abbiamo dovuto giocare una partita infrasettimanale”. Al polacco è poi stato chiesto cosa pensasse delledi, che dal palco ha sollecitato gli ...

Advertising

CB_Ignoranza : Una settimana dall’assegnazione del Pallone d’Oro. Una settimana che Robert Lewandowski prima di andare a dormire i… - PaoloCond : I miei voti per il Pallone d’oro 1) Jorginho 2) Benzema 3) Messi 4) Lewandowski 5) Kjaer Per il trofeo Yashin 1) D… - CB_Ignoranza : Dove sei finito, amore? Come, non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca ?? 109 gol i… - CalcioNews24 : #PallonedOro, #Lewandowski torna a parlarne. E su #Messi...??? - sportface2016 : #Lewandowski sul #PallonedOro: “Ho provato tristezza. Spero che le parole di #Messi siano sincere” -