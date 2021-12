Laura Pepe a DM: «Su Focus racconto la vita a Pompei, anche di notte. Gli antichi erano come noi ma non si sentivano immortali» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laura Pepe Rivivere Pompei oggi, con un tuffo nel passato che restituisce il fascino di una storia unica. Lontana nel tempo eppure non troppo dissimile dalla nostra. Su Focus, i segreti della città sigillata per l’eternità dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C, verranno raccontati e svelati in modo inedito da Laura Pepe, docente di Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano, nonché autrice di libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità. Sul canale 35 del digitale terrestre, la divulgatrice sarà alla guida di tre speciali appuntamenti di prime time interamente dedicati a Pompei e in onda a partire da stasera, lunedì 6 dicembre, poi il 13 e 20 dicembre. Le prime due tappe del viaggio-inchiesta per la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021)Rivivereoggi, con un tuffo nel passato che restituisce il fascino di una storia unica. Lontana nel tempo eppure non troppo dissimile dalla nostra. Su, i segreti della città sigillata per l’eternità dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. C, verranno raccontati e svelati in modo inedito da, docente di Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano, nonché autrice di libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’tà. Sul canale 35 del digitale terrestre, la divulgatrice sarà alla guida di tre speciali appuntamenti di prime time interamente dedicati ae in onda a partire da stasera, lunedì 6 dicembre, poi il 13 e 20 dicembre. Le prime due tappe del viaggio-inchiesta per la ...

