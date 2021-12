Indonesia, erutta ancora il vulcano Semeru: 15 morti. La cenere ostacola le ricerche (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una nuova eruzione del vulcano Semeru, in Indonesia, ha costretto i soccorritori a sospendere la ricerca degli eventuali sopravvissuti. Immagini dall’alto hanno mostrato l’entità della devastazione... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una nuova eruzione del, in, ha costretto i soccorritori a sospendere la ricerca degli eventuali sopravvissuti. Immagini dall’alto hanno mostrato l’entità della devastazione...

