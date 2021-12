(Di lunedì 6 dicembre 2021), Monterotondo. Unavvenuto nell’ ultime ore, precisamente intorno alle 16.00 a Monterotondo, che non ha mancato di creare enormi disagi per i pendolari e i cittadini in transito. La tragedia ha colpito un uomo di 47che stava attraversando via delle Fornaci, la principale carreggiata che porta direttamente al cuore della località, dunque fortemente trafficata nei suoi orari di punta. Leggi anche: Roma, ancora proteste nelle scuole: occupato l’istituto Pirelli La dinamica dell’Gli inquirenti sono ancora alle prese con il sinistro e l’identificazione delle cause che lo hanno scatenato. Per il momento, pare si sia trattato di una improvvisa perdita di controllo del veicolo che è finito direttamentee che ha ...

Advertising

CorriereCitta : Incidente mortale nel pomeriggio: auto finisce fuori strada, morto conducente sul colpo. Aveva solamente 47 anni - infoitinterno : Incidente mortale a San Marino: addio Elly, promessa del pattinaggio artistico - CatelliRossella : ??????Bologna, ancora un incidente mortale: esce illeso dall'auto sbandata e viene travolto - mountainblogit : Incidente mortale ad un rocciatore nel comune di Moneglia - Giacinto_Bruno : Un altro incidente mortale: 57enne sbanda con l'auto, poi viene investito -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

BolognaToday

È stata valutata in codice rosso per le gravi ferite riportate che hanno avuto un esitouna volta rrivata in ospedale. L'è stato rilevato dalla Polizia Locale di Varese. Dalle prime ...Questo ha comportato, peraltro, nel marzo 2018, ad un anno esatto dall'avvenuto in loco il 19 marzo 2017 la chiusura al traffico veicolare e pedonale del Ponte di Ripafratta ...Dobbiamo raccontare ancora un incidente mortale, avvenuto all’incirca alle 15.30 in Via di Vallericca, a Monterotondo. All’incrocio con via Vicolo del Pozzo, un motociclista del 1974, P. L., in sella ...SANT’ILARIO D’ENZA (Reggio Emilia) – Dovrebbero risolversi entro la fine del mese i disagi vissuti dagli utenti stradali a Calerno. Sulla via Emilia, nella frazione di Sant’Ilario, risale a due mesi f ...