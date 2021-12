Governo: Conte, 'paese non ha bisogno di elezioni' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il paese di tutto ha bisogno tranne che di una crisi politica. Noi abbiamo chiesto un investimento all'Ue, un cambio di passo, ed è arrivato il Next Generation Ue. Fare una crisi all'anno vorrebbe dire esporre il paese a una perdita di credibilità. Io mi batterò, con il M5S, per introdurre meccanismi che garantiscano stabilità ai governi". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ildi tutto hatranne che di una crisi politica. Noi abbiamo chiesto un investimento all'Ue, un cambio di passo, ed è arrivato il Next Generation Ue. Fare una crisi all'anno vorrebbe dire esporre ila una perdita di credibilità. Io mi batterò, con il M5S, per introdurre meccanismi che garantiscano stabilità ai governi". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, in conferenza stampa a Montecitorio.

