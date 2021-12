Giocatore riceve un ban Xbox senza pari fino al 9999: ecco perché (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una storia dai connotati assurdi e praticamente senza pari: un Giocatore Xbox avrebbe ricevuto da Microsoft un ban fino all’anno 9999. Il motivo? Una livrea “particolare” su Forza Horizon 5, ultimo capitolo della pluripremiata saga automobilistica di Turn10 e Microsoft. Ban di 8mila anni da Forza Horizon 5Provate ad immagine di essere stati bannati fino all’anno 9999. Sì, avete letto bene. Più o meno 8mila anni di ban, che in altre parole significa… per sempre. E provate a immaginare che il motivo del ban sia una “semplice” livrea, creata ad hoc per uno dei vostri fiammanti veicoli in Forza Horizon 5. ecco: la storia che avete provato ad immaginarvi è, purtroppo, vera. Un utente di Reddit ha riportato l’esperienza di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una storia dai connotati assurdi e praticamente: unavrebbe ricevuto da Microsoft un banall’anno. Il motivo? Una livrea “particolare” su Forza Horizon 5, ultimo capitolo della pluripremiata saga automobilistica di Turn10 e Microsoft. Ban di 8mila anni da Forza Horizon 5Provate ad immagine di essere stati bannatiall’anno. Sì, avete letto bene. Più o meno 8mila anni di ban, che in altre parole significa… per sempre. E provate a immaginare che il motivo del ban sia una “semplice” livrea, creata ad hoc per uno dei vostri fiammanti veicoli in Forza Horizon 5.: la storia che avete provato ad immaginarvi è, purtroppo, vera. Un utente di Reddit ha riportato l’esperienza di ...

