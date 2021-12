Advertising

simonerOO : RT @rtl1025: ??? 'La buona notizia è che nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi #vaccinati'. Così #Cartabellotta, p… - iconanews : ++ Gimbe, in 2 settimane 390mila nuovi vaccinati ++ - rtl1025 : ??? 'La buona notizia è che nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi #vaccinati'. Così… - AgenziaOpinione : RCC * COVID: CARTABELLOTTA (GIMBE), « NELLE ULTIME DUE SETTIMANE 390 MILA NUOVI VACCINATI, LO ZOCCOLO DURO DEI NON… - GIMBE : RT @Cartabellotta: Nelle ultime 2 settimane >390 mila nuovi vaccinati -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe settimane

"La buona notizia è che nelle ultime dueabbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, a "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Questo direttamente o ......anche conto dell' incidenza dei casi registrati ogni 100mila abitanti nell'arco di due. ... La Fondazioneha rilevato nel suo ultimo report, pubblicato il 2 dicembre e riferito alla ...Vaccinati covid in Italia, il Super green dà i suoi effetti. Sono state 390mila le prime dosi somministrate nelle ultime due settimane, ..."Se manteniamo questo incremento vaccinale, in due mesi saranno rimasti solo gli irriducibili a non vaccinarsi", le parole del presidente della fondazione Gimbe ...