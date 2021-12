Freestyle, sei convocati per la tappa di Coppa del Mondi di Skicross in Val Thorens (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Coppa del mondo di Freestyle torna con la gara di Skicross, il prossimo 10 e 11 dicembre in Val Thorens, in Francia. L’Italia parteciperà sia nella gara maschile che in quella femminile e quindi, il coordinatore Bartolomeo Pala, ha convocato per la circostanza i seguenti atleti: Yannick Gunsch, Edoardo Zorzi, Simone Deromedis e Dominik Zuech tra i maschi, e Lucrezia Fantelli e Jole Galli tra le donne. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladel mondo ditorna con la gara di, il prossimo 10 e 11 dicembre in Val, in Francia. L’Italia parteciperà sia nella gara maschile che in quella femminile e quindi, il coordinatore Bartolomeo Pala, ha convocato per la circostanza i seguenti atleti: Yannick Gunsch, Edoardo Zorzi, Simone Deromedis e Dominik Zuech tra i maschi, e Lucrezia Fantelli e Jole Galli tra le donne. SportFace.

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: L'Italia dello skicross con tutti i suoi assi per la prima tappa alpina di CdM: sei i convocati #freestyle #freeski #6Dicem… - neveitalia : L'Italia dello skicross con tutti i suoi assi per la prima tappa alpina di CdM: sei i convocati #freestyle #freeski… - itsletizx : RT @louisvvsun: critical sei bono ma il freestyle lasciamolo perdere okay? #Amici21 - imfallinagajn : Fare freestyle così senza preavviso e quando evidentemente sei ancora uno con poca esperienza è complicato, vi aspe… - giulsw_u : Crytical senza offesa, tu sei carinissimo e tutto, ma forse sto freestyle io me lo sarei risparmiato ecco. #Amici21 -