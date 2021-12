Formazioni ufficiali Cagliari Torino | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro Keita Baldè. All.Mazzarri(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Aina, Lukic, Pobega, Vojvoda;Pjaca, Brekalo; Sanabria. All.Juric CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultima sfida di questa giornata di Serie A tra rossoblu e granata. Juric vuole tornare a correre dopo i due passi falsi, mentre per Mazzarri è una situazione quasi disperata.Eccole le scelte definitive di Mazzarri e Juric per l'ultimo posticipo della sedicesima giornata della Lega Serie A 2021/2022 Unipol Domus, ore 20.45. Cagliari e Torino in campo per l'ultimo posticipo ...