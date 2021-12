Empoli-Udinese 3-1 | toscani a segno in rimonta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Vittoria inper l'al Castellani contro l'. Finisce 3-1 per i. NOnostante una grande partenza i friulai vanno sotto dopo 22`: bellissimo il gol di Deulofeu. L`sfiora il raddoppio a fine primo tempo. Ma nella ripresa c'è solo la squadra di casa. Stojanovic pareggia, Bajrami la ribalta e poi serve a Pinamonti l`assist per il 3-1.Risultati (sedicesima giornata): Milan-Salernitana 2-0, Roma-Inter 0-3, Napoli-Atalanta 2-3, Bologna-Fiorentina 2-3, Spezia-Sassuolo 2-2, Venezia-Hellas Verona 3-4, Sampdoria-Lazio 1-3, Juventus-Genoa 2-0,3-1, Cagliari-Torino ore 20.45.Classifica: Milan 38, Napoli 36, Inter, Atalanta 34, Fiorentina, Juventus 27 Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona,20, Sassuolo 19, Torino ...

L'batte per 3 - 1 l'trovando fra le mura del Castellani il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto contro la Fiorentina nove giorni fa. Una gara a inseguire per Tonelli e ...Il tecnico dell'Luca Gotti è preoccupato dopo la sconfitta contro l', che mette a forte rischio la sua panchina: 'Anche nel primo tempo non abbiamo giocato bene, l'ci ha lasciato spazi enormi che ...LEGGI ANCHE> > > Serie A, Empoli-Udinese 3-1: la cronaca della partita. Empoli-Udinese 3-1: 22' Deulofeu (U), 49' Stojanovic (E), 59' Bajrami (E), 78' Pinamonti (E). (CalcioMercato.it) A mettere il ...Vittoria importante per l'Empoli nel posticipo tendente all'imbrunire della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022. La squadra toscana sconfigge l'Udinese in rimonta con il punteggio di 3-1, imbaste ...