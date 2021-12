Daredevil | il ritorno di Charlie Cox confermato dal capo di Marvel Kevin feige

(Di lunedì 6 dicembre 2021)haildeldiCox nell'MCU, magari rivedremo il giustiziere cieco prima del previsto? Dopo mesi e mesi di speculazioni,sta per farenelCinematic Universe e a interpretarlo sarà ancora una voltaCox. A confermare la notizia, che ha fatto impazzire di gioia i fan, è stato ildi. Nel corso del tour promozionale di Spider-Man: No Way Home,haildel Matt Murdock diCox nell'MCU, senza però rivelare quando avverrà questo ...

giuseppebeninc : Kevin Feige ha praticamente confermato l'arrivo di Charlie Cox nel MCU. Dove apparirà #Daredevil ? - LittleA_83 : RT @badtasteit: #Daredevil: #CharlieCox riprenderà il ruolo nel MCU, Kevin Feige conferma il ritorno dell'attore - Think_movies : “Daredevil”: Kevin Feige conferma il ritorno del personaggio e di Charlie Cox nell’Universo Cinematografico… - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: Dopo una notte di delirio?? Arriva la bomba ?? #KevinFeige conferma il ritorno di #CharlieCox nei panni di #Daredevil Non… - rockmepesy : ma io gasata nera per il ritorno di charlie cox come daredevil -

Ormai è chiaro che non vedremo mai una stagione 4 di Daredevil, ma questo non significa che il personaggio non tornerà sulle scene! In una recente intervista con Cinemablend Feige ha confermato che ...