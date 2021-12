Crolla un’altra icona della sinistra: San Suu Kyi, Nobel per la Pace, condannata a 4 anni di carcere (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo Lula, anche Aung San Suu Kyi cade in disgrazia e si unisce ai tanti idoli della sinistra italiana adottati e poi scaricati dopo celebrazioni e cittadinanze onorarie regalate a destra e a manca. La donna, già Premio Nobel per la Pace, è stata condannata a 4 anni di carcere per istigazione al dissenso e violazione delle norme sul Covid previste nel quadro di una legge di calamità naturale. Il verdetto è il primo di una serie che potrebbe costarle il carcere a vita, sottolinea la Bbc. Aung Suu Kyi ha tradito i diritti umani e la causa dei Rohingya La 76enne Aung Suu Kyi è detenuta dal golpe dei generali lo scorso primo febbraio per reati comuni, ma il giudizio generale è che da quando è andata al potere non ha cambiato in nulla le sorti del suo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo Lula, anche Aung San Suu Kyi cade in disgrazia e si unisce ai tanti idoliitaliana adottati e poi scaricati dopo celebrazioni e cittadinanze onorarie regalate a destra e a manca. La donna, già Premioper la, è stataa 4diper istigazione al dissenso e violazione delle norme sul Covid previste nel quadro di una legge di calamità naturale. Il verdetto è il primo di una serie che potrebbe costarle ila vita, sottolinea la Bbc. Aung Suu Kyi ha tradito i diritti umani e la causa dei Rohingya La 76enne Aung Suu Kyi è detenuta dal golpe dei generali lo scorso primo febbraio per reati comuni, ma il giudizio generale è che da quando è andata al potere non ha cambiato in nulla le sorti del suo ...

