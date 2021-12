Covid, il rianimatore Pesenti: i vaccinati non sono invulnerabili, indossino la mascherina (Di lunedì 6 dicembre 2021) I vaccinati non sono invulnerabili, serve la mascherina, troppo spesso si vedono folle ammassate senza protezione, non abbassare la guardia neanche in luoghi aperti: Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano, coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus, avverte i vaccinati che si sentono, sbagliando, al sicuro. E che adottano comportamenti a rischio. Come frequentare luoghi affollati senza osservare il necessario distanziamento sociale e senza indossare la mascherina. “Invito tutti a mantenere le misure anti-contagio“, a non abbassare la guardia. “Anche chi è vaccinato contro Covid non è invulnerabile. Non bisogna pensare di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Inon, serve la, troppo spesso si vedono folle ammassate senza protezione, non abbassare la guardia neanche in luoghi aperti: Antonio, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia-Rianimazione del Policlinico di Milano, coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus, avverte iche si sentono, sbagliando, al sicuro. E che adottano comportamenti a rischio. Come frequentare luoghi affollati senza osservare il necessario distanziamento sociale e senza indossare la. “Invito tutti a mantenere le misure anti-contagio“, a non abbassare la guardia. “Anche chi è vaccinato contronon è invulnerabile. Non bisogna pensare di ...

Covid, il rianimatore Pesenti: i vaccinati non sono invulnerabili, indossino la mascherina Il Secolo d'Italia Covid oggi Italia, terapie intensive: numeri in aumento L’aumento dei contagi da Covid in Italia, dove secondo l’Iss “si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata”, inizia a pesare nelle terapie intensive degli os ...

Covid: intensivisti, 'a Natale preoccupati non per virus ma per altre malattie' Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - Per Natale nelle terapie intensive italiane "siamo con il fiato sospeso, ma non per i numeri assoluti dei possibili ricoverati con infezione da Sars- Cov- 2. La nostr ...

