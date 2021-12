Covid, fra guariti gli under 30 più a rischio nuova infezione: lo studio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le persone giovani sono più a rischio di contrarre il Covid una seconda volta dopo esserne guariti: questa la principale evidenza di un’analisi condotta dall’Uomc Children’s Hospital di Pittsburgh e dalla University of Pittsburgh su giovani adulti guariti da forme lievi o moderate di Covid-19, pubblicata su medRxiv (pre-peer review). Lo studio ha coinvolto 173 pazienti di età compresa tra i 19 e i 79 anni, guariti da diverse settimane da forme lievi o moderate della malattia. Le analisi di laboratorio hanno dimostrato che gli anticorpi erano in grado di neutralizzare il virus, e che livelli di anticorpi più alti erano associati a una maggiore attività neutralizzante. I ricercatori hanno, inoltre, osservato come il livello di anticorpi nei pazienti non dipendesse dal ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le persone giovani sono più adi contrarre iluna seconda volta dopo esserne: questa la principale evidenza di un’analisi condotta dall’Uomc Children’s Hospital di Pittsburgh e dalla University of Pittsburgh su giovani adultida forme lievi o moderate di-19, pubblicata su medRxiv (pre-peer review). Loha coinvolto 173 pazienti di età compresa tra i 19 e i 79 anni,da diverse settimane da forme lievi o moderate della malattia. Le analisi di laboratorio hanno dimostrato che gli anticorpi erano in grado di neutralizzare il virus, e che livelli di anticorpi più alti erano associati a una maggiore attività neutralizzante. I ricercatori hanno, inoltre, osservato come il livello di anticorpi nei pazienti non dipendesse dal ...

Agenzia_Ansa : In Italia è pronto il vaccino anti Covid-19 progettato per contrastare la variante Omicron. I test preclinici iniz… - Adnkronos : Tra i guariti da #covid gli under 30 sono più a rischio di una nuova infezione: lo rileva uno lo studio. - lifestyleblogit : Covid, fra guariti gli under 30 più a rischio nuova infezione: lo studio - - telodogratis : Covid, fra guariti gli under 30 più a rischio nuova infezione: lo studio - fisco24_info : Covid, fra guariti gli under 30 più a rischio nuova infezione: lo studio: 'Alcuni pazienti soprattutto giovani non… -